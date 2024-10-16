شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة الأمريكية تغلق على انخفاض جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، على انخفاض، في بورصة وول ستريت.

وتراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.75% أو ما يعادل 325 نقطة، ليغلق عند 42740 نقطة.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.75%، أو ما يعادل 44 نقطة، ليغلق عند 5815 نقطة.

وهبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 1% أو ما يعادل 187 نقطة، ليغلق عند 18315 نقطة.