شكرا لقرائتكم خبر عن رخص الجيل الخامس.. إليك ما يمكن توقعه من التكنولوجيا الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تراخيص الجيل الخامس للمحمول، 5G لشركات المحمول العاملة في السوق المصرية للاتصالات we، اورنج، إي آند مصر، فودافون، بقيمة 150 مليون دولار للرخصة الواحدة، على أن تقدم الخدمة خلال 6 أشهر من الحصول على الترخيص:

الخليج 365 يقدم أسئلة واجوبتها عن كل ما تريد معرفته عن الجيل الخامس للمحمول:

ما هو الجيل الخامس للمحمول 5G؟

هي شبكة الهاتف المحمول من الجيل الخامس، وهو معيار لاسلكي عالمي جديد بعد شبكات 1G و2G و3G و4G، تتيح تقنية 5G نوعًا جديدًا من الشبكات المصممة لربط الجميع تقريبًا وكل شيء معًا بما في ذلك الآلات والأشياء والأجهزة.



تهدف تقنية 5G اللاسلكية إلى توفير سرعات أعلى للبيانات متعددة جيجابت في الثانية، وزمن وصول منخفض للغاية، ومزيد من الموثوقية، وقدرة شبكة هائلة، وزيادة التوفر، وتجربة مستخدم أكثر اتساقًا لعدد أكبر من المستخدمين، كما يؤدي الأداء العالي والكفاءة المحسنة إلى تمكين تجارب المستخدم الجديدة وربط الصناعات الجديدة.

ما هي السرعات التي تتيحها تكنولوجيا الجيل الخامس للمحمول؟



هي شبكة الهاتف المحمول من الجيل الخامس المصممة لتوفير اتصال موثوق به لمستخدمي الهواتف المحمولة والأجهزة المتصلة عبر طيف النطاق العالي بسرعات تتراوح بين 10 و20 جيجابت في الثانية.

كذلك تعد سرعات 5G أسرع بشكل كبير من سرعات 4G والنطاق العريض للخطوط الثابتة.

ما تأثير الخدمة على الاقتصاد والتحول الرقمي؟

ستنعكس الخدمة بالإيجاب على الاقتصاد القومى وعلى ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية فى تعزيز البنية الرقمية للدولة، كما سيكون لتقنيات الجيل الخامس بالغ الأثر على تحقيق التحول الرقمى حيث تُتيح شبكات الجيل الخامس سرعات فائقة من شأنها دفع عملية التحول الرقمى وتحقيق رؤية مصر لأهداف التنمية، كما تُعتبر تقنيات الجيل الخامس عاملًا محوريًا فى تعزيز وتوسيع خدمات إنترنت الأشياء والذى يعد من أهم ركائز الثورة الصناعية الرابعة حيث يتيح تشغيل منظومات المدن الذكية والخدمات الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة.

هل سيحتاج المستخدم لجهاز مزود بالجيل الخامس للحصول على الخدمة؟

نعم، سيحتاج المستخدم لجهاز محمول ذكي مزود بالجيل الخامس للحصول على الخدمة.

هل سيضطر عملاء المحمول لتغيير شريحة الموبايل؟

لا، لن يضطر عملاء المحمول لتغيير شريحة الموبايل للحصول على خدمات الجيل الخامس للمحمول