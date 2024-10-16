ارتفاع أسعار اللحوم والفول.. أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والفول، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجعت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، والجبن الابيض والرومي وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد الخليج 365 متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.13 جنيه، بزيادة 41 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 55.31 جنيه، بزيادة 1.16 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.21 جنيه، بتراجع 42 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 74.78 جنيه، بتراجع 6.98 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.42 جنيه، بزيادة 43 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.85 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو العدس المعبأ: 59.05 جنيه، بتراجع 6.96 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.46 جنيه، بزيادة 3 قروش.

لتر زيت الذرة: 95.26 جنيه، بزيادة 24 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 396.99 جنيه، بزيادة 5.91 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 106.05 جنيه، بزيادة 1.17 جنيه

كيلو الأرز السائب: 27.54 جنيه، بتراجع 41 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.94 جنيه، بتراجع 29 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 131.98 جنيه، بتراجع 2.5 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 257.38 جنيه، بتراجع 5.08 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.01 جنيه، بتراجع 53 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 110.62 جنيه، بزيادة 16.48 جنيه.