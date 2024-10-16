مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ومن المقرر أن يصدر المجلس بيانا صحفيا لإعلان قرارات الحكومة عقب الاجتماع.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012