أخبار مصر

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المقرر أن يصدر المجلس بيانا صحفيا لإعلان قرارات الحكومة عقب الاجتماع.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا