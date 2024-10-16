بإطلالة كاجوال.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، ولاقت تفاعل جمهورها.

ونشرت درة، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "السبب الذي يجعل بعض الناس طيبين، هو أن العالم كان قاسياً معهم لدرجة أنهم لا يريدون أن يشعر الآخرون بنفس الطريقة التي شعروا بها".

وظهرت درة بالصور بملابس كاجوال ارتدت خلالها قميص باللون الأسود وبنطلون جينز، وضعت مكياج بسيط أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الجمال والذوق الرفيع، الجمال التونسي، شكلك حلو، ماشاء الله بتعقدي، قمر الله يحفظك".

تنتظر الفنانة درة عرض أحدث أعمالها التلفزيونية هذا العام بعنوان "الذئب" بطولة الفنان هاني سلامة والمقرر عرضه على إحدى المنصات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن درة انتهت مؤخرًا من إخراج أول أفلامها وهو الفيلم الوثائقي "وين صرنا" عن حياة أسرة فلسطينية من غزة، ومن المقرر مشاركته بعدد من المحافل السينمائية العالمية.

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