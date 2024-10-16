"اشتعال الحرب الباردة".. الزمالك يفتح النار على بيراميدز .. ورد قوي للأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

اشتعلت الأجواء بين ناديي الزمالك وبيراميدز، من خلال تصريحات مسؤولي الناديين، قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الأحد المقبل، في قبل نهائي كأس السوبر المصري بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات على قناة "إم بي سي مصر": "هناك مشكلة في التعاقدات الداخلية لو رفعنا سماعة التليفون على بعض الأندية يكون هناك تشدد ومن بينها بيراميدز".

وأكمل :"بيراميدز علامة استفهام كبيرة في الكرة المصرية، لاعبين راحت وادفنت هناك، حتى من الناحية الاقتصادية يتم دفع الكثير من الأموال والدخل ليس بالكبير، وأول لما أقول السلام عليكم عند نادي بيراميدز يكون الرد لا".

وتابع :"هناك أندية محرجة توافق على رحيل لاعبيها للأهلي بعدما قالت لا لنادي الزمالك، وللأسف أندية الشركات تحولت لأندية مشجعة يملكها شخص واحد فقط".

وأوضح: "أنا أعطيت درسًا للكرة المصرية من خلال التعاقد مع لاعبين سواء تحت السن أو فوق السن بربع ثمن اللاعبين المصريين وهما مش قادرين يحترفوا، ده أندية الشركات بتصرف 300 مليون جنيه والعائد 5 جنيه، وعند طلب أي لاعب يتم الرفض مش فاهم".

رد نادي بيراميدز

وفي المقابل، رد محمد نادي جدو، المدرب المساعد لفريق بيراميدز، على عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":

"الكابتن أحمد سليمان طلع امبارح وهاجم بيراميدز وأندية الشركات قال علامات استفهام على بيراميدز عشان مش بيدوهم لاعيبة وإنهم بيشتروا لاعيبة وأنهم بيصرفوا كتير وبيدخلهم فلوس قليله ومش بيسيبوا لاعيبة تحترف"

أضاف: "أولاً بيراميدز أداهم عمر جابر و دونجا و عبدالله السعيد وهما دلوقتي أحسن لاعيبة في الزمالك وهل لو بيراميدز كلم الزمالك انهم عايزين زيزو مثلا الزمالك هيوافق؟ وما سيبتش زيزو يحترف ليه؟!"

أكمل: "ثانيًا طبيعي أن بيراميدز يشتري لاعيبة ويقوي القائمة زي كل الفرق".

أوضح: "ثالثا ممكن تقولنا يا كابتن احمد الزمالك بيصرف كام وبيدخله كام و هل بيكسبوا فلوس من الكوره أكيد لا، الزمالك دفع أكثر من مليار جنيه غرامات بس !! فممكن تقولنا الكرة في الزمالك بتكسب كام!!".

وتابع: "رابعًا من أول المجلس نجح في الانتخابات وكل لقاء تليفزيوني من أول الرئيس لأصغر عضو بيتكلم عن رمضان وعايزين رمضان صبحي مع أنه متعاقد مع النادي لمدة تلات سنوات ودي حاجة عمري ما شوفتها في أي حتة في العالم لا في مصر ولا بره مصر أن مسئولين نادي بيتلمكوا عن لاعب في نادي تاني و تعاقدوا ساري لمدة 3 سنوات!! بصراحة انتوا اللي عليكم علامات استفهام!!!".

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