"الدنيا مش مستاهلة".. صلح حازم إمام وسيد معوض (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد خيري:

عادت الأجواء مرة أخرى للهدوء بين سيد معوض نجم الأهلي السابق، وحازم إمام قائد الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بعد فترة التوتر الماضية.

ونشر سيد معوض عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه بحازم إمام وكتب: وكتب سيد معوض: "الدنيا مش مستاهلة زعل من بعض والعشرة أقوى وأهم من كل حاجة".

وكان الخلاف اشتد بين الثنائي، عقب رحيل سيد معوض من الجهاز الفني للمنتخب الوطني، مع حسام البدري، ولم يعمل في أي منتخب آخر، مثلما حدث أيضا مع محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي تم الصلح معه أيضا مؤخرا.

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