السعودية | أمين عام التحالف الإسلامي يلتقي رئيس الأركان العامة لجيوش بوركينا فاسو لمناقشة تعزيز التعاون في محاربة الإرهاب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي رئيس الأركان العامة للجيوش بجمهورية بوركينافاسو العميد الركن سيليستين سيمبوري في مقر رئاسة الأركان بالعاصمة وأغادوغو أمس، أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، حيث التقى بقادة القوات المسلحة في جمهورية بوركينا فاسو، والتباحث حول برنامج دول الساحل الذي أُعلن عنه في الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي في فبراير 2024 المتعلقة بمحاربة الإرهاب في مجالات التحالف الأربعة: (الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكري).

وفي مستهل اللقاء، رحَّب معالي رئيس الأركان البوركيني باللواء المغيدي، مشيدًا بهذه الزيارة التي تهدف إلى مناقشة الخطوات العملية للبدء في تنفيذ خطة برنامج التحالف في دول الساحل، إضافة إلى المبادرات والبرامج التدريبة الأخرى.

وثمَّن معاليه الجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب والتطرف، ودوره الريادي في العالم الإسلامي للتصدي للظواهر المتطرفة، مشيدًا بدور المملكة في دعم هذه البرامج التي تسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، وتطوير القدرات في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة.

من جانبه، عبّر اللواء المغيدي عن شكره وتقديره لمعالي رئيس الأركان البوركيني على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق الدولي لتنفيذ هذه البرامج بفاعلية؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل التي لا تزال تعاني من آثار الإرهاب والجماعات المتطرفة.

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