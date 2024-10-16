شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف نشاط وتشميع 8 كافيهات تدار دون ترخيص بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.

وفي هذا الإطار، شن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، حملة مكبرة، وذلك بالاشتراك مع إدارة السياحة بمحافظة الجيزة تحت إشراف عزة وهدان مدير الإدارة.

وأسفرت الحملة عن إيقاف نشاط وغلق وتشميع 8 كافيهات بشارع عبد المنعم رياض، والثمار، وميدان عمان، لتعمد الاستمرار في ممارسة النشاط دون ترخيص.

جاء ذلك بعد إنذار إدارة رخص المحلات لهم أكثر من مرة للتقدم لاستيفاء اشتراطات الترخيص من الحماية المدنية والصحة والبيئة وموافقه الأمن واستخراج بطاقة ضريبية وسجل تجاري.

وشهدت الحملة رفع إشغالات التعدي على الطريق العام وتحرير محاضر للمخالفين.