تأجيل مسلسل “سفاح التّجمّع” لـ حسن الرّدّاد لهذا السبب

أعلن المؤلف محمّد صلاح العزب، تأجيل كتابة مسلسله الجديد، المثير للجدل، “سفاح التّجمّع”، بسبب انشغاله بكتابة أعمال أخرى، منها مسلسل “الكينج” الذي سيلعب بطولته الممثّل محمّد إمام ومن المقرّر عرضه في رمضان ٢٠٢٥.

هذا التّأجيل فاجأ الجمهور، خصوصًا بعد أن أعلن المنتج أحمد السّبكي، في وقت سابق، أنّه سيقدّم قصّة القاتل المتسلسل “كريم” المعروف بـ “سفاح التّجمّع” قريبًا من بطولة الممثّل المصريّ حسن الرّدّاد، تأليف محمّد صلاح العزب.

كما نشر الكاتب محمّد العزب، في وقت سابق، عبر صفحته على “فايسبوك” صورة جمعته مع أحمد السّبكي أثناء توقيع عقد المسلسل وكتب: “بسم الله توكّلنا على الله.. مسلسل سفاح التّجمّع قريبًا.” كما أشار “العزب” في تصريحاته إلى أنّ المسلسل سيتألّف من سبع حلقات على أن يبدأ تصويره قريبًا.

من جانبه شارك الممثّل حسن الرّدّاد الخبر عبر “إنستاستوري”، معلنًا موافقته على بطولة مسلسل “سفاح التّجمّع” بشكل رسميّ.

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وكانت قصّة “سفاح التّجمّع” قد تابعها الرّأي العامّ المصريّ حول الشّخص المُتّهم بقتل ثلاث سيّدات وذلك كما أظهرت التّحقيقات بعد تعذيبهنّ وإلقائهنّ على الطّريق، تحت تأثير تعاطيه مواد مخدّرة وتمّ محاكمة المُتّهم الذي أقرّ بجرائمه أمام محكمة الجنايات وقد حُكم عليه بعقوبة الإعدام شنقًا.