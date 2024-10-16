45 جهة تمويلية و10 آلاف فرصة استثمارية تدعم رواد الأعمال في "بيبان 24"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجتمع أكثر من 45 جهة تمويلية تحت مظلة ملتقى "بيبان 24"، لتقديم خدماتها من المنتجات والبرامج التمويلية، في حين يُوفّر الملتقى نحو 10 آلاف فرصة استثمارية متنوعة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويسعى الملتقى، الذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل في العاصمة الرياض، إلى تيسير الوصول إلى التمويل والمستثمرين، بما يعزز قدرة رواد الأعمال على تحقيق طموحاتهم وبناء مشاريع ناجحة في بيئة حيوية ومبتكرة.

ويضم "بيبان 24 " باب "التمويل والاستثمار"، الذي يشكل عنصرًا أساسيًا لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ حيث ينقسم إلى مسارين متكاملين، ويقدم مسار التمويل عروضًا تمويلية حصرية وحلولًا مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المشاريع الناشئة، كما يسهم هذا المسار في توقيع اتفاقيات شراكة إستراتيجية مع الجهات التمويلية، مما يفتح المجال لفرص تمويلية مرنة.

في المقابل، يركّز مسار الاستثمار على جذب المستثمرين من خلال حلبة المستثمرين، إذ يمكن لرواد الأعمال عرض أفكارهم مباشرةً أمام مجموعة مختارة من المستثمرين المحليين والدوليين.

وتتوزع الفرص الاستثمارية بالملتقى في العديد من القطاعات؛ حيث تقدّم مجموعة من الفرص في الاستثمار والإنشاء من خلال الأنشطة الرياضية والترفيهية، وصيانة وتصليح المركبات، والزراعية والحيوانية، والمالية، والخدمات والمرافق العامة، والمالية، إضافة إلى نشاط التشييد والعقارات.

وتضم منصة استثمر بالسعودية في "بيبان 24 " مجموعة من الفرص الاستثمارية التي ستعرض لزوار الملتقى في قطاعات السياحة، والفضاء والدفاع، والبتروكيماويات، والطاقة، والمالية، والأغذية، والصحة، والمال البشري، والصناعة، وتقنية المعلومات، والتعدين، وصناعة الأدوية، والعقارية، وكذلك قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

ويحتضن الملتقى منطقة مخصصة لربط المستثمرين برواد الأعمال بهدف توفير بيئة ملائمة للتواصل، كما يشمل الباب ورش عمل تدريبية وجلسات استشارية في مجالات متعددة، مثل التعريف بأنواع منتجات التمويل المتاحة والاستثمار الجريء والملائكي وغيرها.

ويسعى "بيبان 24 " لتعزيز مكانة المملكة مركزًا عالميًّا لريادة الأعمال من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودعم الابتكار، وتقديم بيئة مثالية تدعم رواد الأعمال في تحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع.