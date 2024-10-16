باسيل استقبل سفير أرمينيا ووفد من الشيوعي وجرى بحث تداعيات العدوان وكيفية مواجهته

استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، سفير أرمينيا في لبنان فاهان أتابكيان يرافقه السيد رافي خانجيان، في حضور النائب السابق إدغار معلوف. وكان بحث في سبل وقف الحرب ومساعدة لبنان.
واستقبل باسيل الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب يرافقه عضوا المكتب السياسي في الحزب فادي النبوت ومروان الراعي، في حضور عضو المجلس السياسي في "التيار" وليد الأشقر ومنسق قضاء الكورة غسان كرم.
وقد تطرق اللقاء إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي وكيفية مواجهته الوقوف إلى جانب الأهالي النازحين.
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