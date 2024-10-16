شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أمل سلامة: العلاقات المصرية السعودية وطيدة على مدار التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية السعودية وطيدة على مدى التاريخ، حيث يشكل البلدان ركيزة أساسية للأمن العربي والأقليمي لدورهما القيادي في التصدي للتحديات المشتركة لعل أبرزها الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز التكامل الاقتصادى والتنمية المستدامة في ظل التحديات الجسيمة.

وأضافت أمل سلامة، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن البلدين يبذلان جهودا مشتركة من أجل الاستقرار والوضع الإقليمي خاصة في ظل الأحداث الراهنة، ويشتركان في رؤية واحدة تقوم على ضرورة استقرار المنطقة، ومواجهة الإرهاب، والتصدي للجريمة المنظمة، ويشتركان في رؤية واحدة تقوم على ضرورة استقرار المنطقة، ومواجهة الإرهاب، والتصدي للجريمة المنظمة، وهو ما ينعكس في الجهود المشتركة التي تبذلها البلدين من أجل تضافر الجهود بشكل مستمر خاصة مع التغيرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة والعالم.

وشددت عضو مجلس النواب أهمية التنسيق المستمر بين مصر والسعودية لاستقرار المنطقة، وهو أمر ضروري لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة التي تعد أحد أهم أهداف الدولتين في المرحلة، مؤكدة أن التعاون بين البلدين يسهم في دعم الأمن القومى العربي ويعزز من قدرتهما على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.