غالانت: فرنسا تبنت وتنفذ سياسة معادية تجاه الشعب اليهودي

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى أن "التمييز بحق صناعاتنا الدفاعية للمرة الثانية في فرنسا يساعد أعداءنا خلال الحرب".

ورأى أن "فرنسا تبنت وتنفذ سياسة معادية تجاه الشعب اليهودي"، مضيفًا "سنواصل الدفاع عن أمتنا ضد الأعداء في جميع الجبهات مع فرنسا أو بدونها".

في وقت سابق، أفادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن "الحكومة الفرنسية طلبت منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض يورونافال التجاري العسكري البحري".