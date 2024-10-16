وسائل إعلام ايرانية رسمية: مقتل شخص على الأقل في حريق بمصفاة نفط بخوزستان الإيرانية

أفادت وسائل إعلام ايرانية رسمية، بمقتل شخص على الأقل في حريق اندلع بمصفاة بارس بترو شوشتار بمنطقة خوزستان الإيرانية، فيما تستمر جهود السيطرة على الحريق.

وعزت سلطة المنطقة الحادث إلى "اصطدام ناقلة بخزانات بنزين"، وقالت إنه يجري التحقيق في الحادث.