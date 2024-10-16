أفادت وسائل إعلام ايرانية رسمية، بمقتل شخص على الأقل في حريق اندلع بمصفاة بارس بترو شوشتار بمنطقة خوزستان الإيرانية، فيما تستمر جهود السيطرة على الحريق.
وعزت سلطة المنطقة الحادث إلى "اصطدام ناقلة بخزانات بنزين"، وقالت إنه يجري التحقيق في الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام ايرانية رسمية: مقتل شخص على الأقل في حريق بمصفاة نفط بخوزستان الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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