أمير قطر: الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان تؤكد الحاجة الملحة لإيجاد تسوية شاملة للصراع

أشار أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال أعمال القمة الخليجية الأوروبية في بروكسل، الى أن "الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان تؤكد الحاجة الملحة لإيجاد تسوية شاملة للصراع"، مطالباً "بوقف إطلاق النار الفوري في غزة ولبنان ووقف استفزازات المستوطنين المدعومين من الجيش بالضفة".

وثمّن أمير قطر، "مواقف دول الاتحاد الأوروبي من الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين".