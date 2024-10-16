بالصور- فيكتوريا سيكريت جمعت جيجي حديد، تايرا بانكس وادريانا ليما في عرض واحد

لقد كان عرض أزياء فيكتوريا سيكريت حدثًا مميّزًا في عالم الموضة لسنوات. تشتهر العارضات المشاركات في العرض بأجنحتهنّ الرّائعة وأزيائهنّ المذهلة، ولا يتميّزن بجمالهن فحسب، بل أيضًا بعقودهنّ المربحة. تمكّنت بعضهنّ من جمع ثروات كبيرة طوال حياتهنّ المهنيّة، ليصبحن العارضات الأعلى أجرًا في الصّياغة.

وفي الساعات الماضية صعدت بعض عارضات الأزياء الأكثر نجاحًا في العالم إلى المدرج، بما في ذلك أدريانا ليما، تايرا بانكس، جيجي حديد، بهاتي برينسلو، كانديس سوانبويل، آشلي جراهام، ياسمين توكس، باربرا بالفين وتايلور هيل. ولكن من هي الأغنى بين ملائكة فيكتوريا سيكريت لهذا العام؟

قائمة العارضات الأعلى أجرًا في عرض أزياء فيكتوريا سيكريت ٢٠٢٤

أدريانا ليما: خمسة وتسعون مليون دولار

تايرا بانكس: تسعون مليون دولار

جيجي حديد: ثلاثون مليون دولار

بهاتي برينسلو: ثلاثون مليون دولار

كانديس سوانبويل: خمسة وعشرون مليون دولار

أشلي جراهام: عشرة ملايين دولار

ياسمين توكس: عشرة ملايين دولار

باربرا بالفين: ستّة ملايين دولار

تايلور هيل: ستّة ملايين دولار

ولا تعكس هذه الأرقام عمل العارضات على منصّات العرض فحسب، بل تعكس أيضًا تأثيرهنّ في وسائل التّواصل الاجتماعيّ وقدرتهنّ على جذب العلامات التّجاريّة الكبرى. وممّا لا شكّ فيه أنّ كونهنّ عارضات أزياء لفيكتوريا سيكريت يظلّ أحد أكثر التّطلّعات المرغوبة في عالم الموضة.

ما هو المبلغ الذي تتقاضاه عارضات الأزياء مقابل السّير في عرض أزياء فيكتوريا سيكريت؟

لا عدد واضحًا للمبلغ الذي تحصل عليه العارضات مقابل السير في عرض أزياء فيكتوريا سيكريت لهذا العام. ومع ذلك، قالت غابرييلا بييرانتوني، مالكة Corestone Model & Talent، لـ Backstage إنّ عارضات الأزياء ذوات الخبرة يمكن أن يكسبن ما بين خمسمئةإلى ألفين وخمسمئةدولار لكلّ عرض. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تجني عارضات الأزياء عشرين ألف دولار أو أكثر لعرض المدرج.

الجدير بالذّكر أنّ ديلان دينيز تلقّت دعوة خاصّة من فيكتوريا سيكريت، لتشارك في عرض الأزياء الذي أقيم في نيويورك يوم أمس الثّلاثاء إذ ستكون التّركيّة الوحيدة التي تشارك في هذا العرض.

لم يكن برادلي كوبر حاضرًا لتشجيع صديقته الحاليّة جيجي حديد وحبيبته السّابقة إيرينا شايك في معرض أزياء فيكتوريا سيكريت

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وقد تغيّب نجم “المايسترو”، البالغ من العمر تسعة وأربعين عامًا، عن حدث الأزياء من أجل البقاء في المنزل مع ابنته البالغة من العمر سبع سنوات، “ليا دي سين”. وأوضحت “حديد” أنّ الممثّل سيشاهد العرض من منزله لأنّ لديه واجبًا أبويًّا ولكنّه داعم جدًّا.

تمّ بثّ هذا العرض الشّهير على الهواء مباشرة على أمازون برايم فيديو، وأقيم في متجر فيكتوريا سيكريت الرّئيسيّ في مدينة نيويورك بعد توقف دام ستّ سنوات.