رسميا.. توماس توخيل مديرا فنيا لمنتخب إنجلترا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن تعيين الألماني توماس توخيل مديرًا فنيًا لمنتخب إنجلترا الأول، بداية من يناير 2025.

المدرب الألماني قاد من قبل تشيلسي في الدوري الإنجليزي وحقق مع الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لأندية مثل بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

توخيل عاد للكرة الإنجليزية، عبر بوابة المنتخب، ليتولى قيادة الأسود الثلاثة بداية من يناير المقبل، على أن يكون التوقف الدولي الأخير في 2024، تحت قيادة المدرب المؤقت لي كارسلي.

ورحل جاريث ساوثجيت عن تدريب المنتخب الإنجليزي بعد خسارة نهائي يورو 2024 في ألمانيا الصيف الماضي، حيث استمر في قيادة الأسود الثلاثة لمدة 8 أعوام.

بعد مباراتي اليونان وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل، سيبدأ منتخب إنجلترا تحت قيادة توماس توخيل رحلة جديدة في البحث عن اللقب المفقود، سواء استعادة كأس العالم الغائب منذ 1966، أو التتويج بـ يورو 2028، وهو اللقب الذي لم يحققه المنتخب الإنجليزي تاريخيًا.

وأشار الاتحاد الإنجليزي، إلى أن مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي، هو من قاد العملية في حسم التعاقد مع توماس توخيل، ووافق مجلس الإدارة على ذلك، ووقع الألماني العقود يوم الثلاثاء الماضي 8 أكتوبر.

تم تأجيل الإعلان لعدم تشتيت المعسكر الإنجليزي الذي انتهى للتو، بعد الفوز على فنلندا والخسارة من اليونان.

توخيل تمكن من الفوز بالعديد من الألقاب في مسيرته مثل الدوري الألماني والفرنسي، مع بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على الترتيب، ولكن اللقب الأغلى كان مع تشيلسي ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي في 2021.