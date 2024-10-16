ضبط تشكيلات عصابية تورطت في جرائم سرقة بمحافظتي الشرقية وأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن العام، بالتعاون مع مديريتَي أمن الشرقية وأسيوط، من ضبط 10 أشخاص متورطين في جرائم سرقة متنوعة. في محافظة الشرقية، تم القبض على تشكيل عصابي مكوّن من 6 أفراد، بينهم 4 عملاء سيئي النية، وتبين أن خمسة منهم لديهم سجلات جنائية. اعترف المتهمون بارتكاب 9 جرائم سرقة دراجات نارية، وأرشدوا عن المسروقات.

وفي حادث آخر بالشرقية، تم ضبط شخص قام بسرقة صيدلية تحت تهديد سلاح أبيض واستولى على مبلغ مالي وهاتف محمول. المتهم اعترف بالجريمة وأرشد عن المسروقات والسلاح المستخدم.

وفي أسيوط، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 3 متهمين بسرقة مركبة "توك توك" ومبلغ مالي تحت تهديد سلاح أبيض. وقد اعترفوا ببيع المركبة لأحد عملائهم، الذي تم القبض عليه واستعادة المسروقات. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين.