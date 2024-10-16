النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف بلدتي طيردبا ومعروب

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف بلدتي طيردبا ومعروب. وفي ما يلي ملخص عن اعتداءات الجيش الاسرائيلي على قرى و بلدات جنوب لبنان(جنوب نهر الليطاني) في الساعة الاخيرة: - غارة حربي على بلدة الشهابية. - غارة حربي على بلدة المجادل. - غارة حربي على بلدة مزرعة مشرف. - غارة حربي على بلدة الطيري. - غارة حربي على بلدة القليلة. - ١٠ غارات حربي على مدينة بنت جبيل. - غارة على بلدة معروب.

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