تدمر قلبك.. 7 أطعمة شهيرة قد تضر بصحة الكبد والكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

هناك العديد من الأطعمة التي قد تؤثر سلبًا على صحة الكبد والكلى إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو بشكل مستمر، حسبما ذكر سعيد شلبي، استشاري الباطنة.

الأطعمة التي قد تضر بالكبد والكلى

1- الأطعمة المقلية والدهنية

تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة وغير المشبعة، ما قد يتراكم في الكبد ويؤدي إلى تدهور وظائفه، كما أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التي تؤثر على الكلى.

2- الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة

هذه الأطعمة غنية بالملح والسكر والدهون المتحولة، وهي مكونات تزيد من الضغط على الكبد والكلى وتؤدي إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم.

3- الأطعمة الغنية بالبروتين الحيواني

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والألبان كاملة الدسم يمكن أن يزيد من حموضة الدم، مما يضع ضغطًا على الكلى.

4- الأطعمة الغنية بالسكريات

السكريات الزائدة، خاصة الفركتوز، تحولها الكبد إلى دهون، ما يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد وتلفه.

5- الأطعمة الغنية بالملح

الملح الزائد يرفع ضغط الدم ويجهد الكلى، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة.

6- الأطعمة الغنية بالكافيين

الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يزيد من ضغط الدم ويزيد من إفراز الكورتيزول، مما قد يؤثر على وظائف الكلى.

7- الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة ومضافات غذائية

بعض المواد الحافظة والمضافات الغذائية قد تكون ضارة بالكبد والكلى.

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