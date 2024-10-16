المنار: اشتباكات عنيفة تشهدها بلدة القوزح حيث تتصدى المقاومة لقوة إسرائيلية وتوقع فيها قتلى وجرحى

أفادت قناة المنار، عن "اشتباكات عنيفة تشهدها بلدة القوزح حيث تتصدى مجموعات من المقاومة لقوة إسرائيلية معادية توغلت إلى المنطقة بعد ايقاعها في مكمن، ما ادى الى وقوع قتلى وجرحى في القوة الإسرائيلية".

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