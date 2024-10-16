شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز العالمية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر ديسمبر 74.18دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس70.59 دولار للبرميل تسليم شهر نوفمبر 2024، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 76.52دولار للبرميل لشهر اكتوبر 2024 و81.75دولار للبرميل متوسط سعر سلة أوبك لعام 2024.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.034 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 3.607 دولار للجالون.

وكانت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، قد نشرت المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، حيث سجلت أسعار النفط الآجلة المكاسب الأسبوعية الثانية لها على التوالى، بلغت نسبتها حوالى 1.3% لخام برنت، وحوالي 1.6% لخام غرب تكساس الأمريكى.



وأشار تقرير منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"،أن العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط الخام تضمنت تنامي المخاوف بشأن احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات النفطية من منطقة الشرق الأوسط في حال توسع التوترات الجيوسياسية الحالية إلى حرب إقليمية.



