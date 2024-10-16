شكرا لقرائتكم خبر عن «جدوى ريت السعودية»: توقيع عقد مع مشغل جديد لمجمع بوليفارد الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مدير صندوق جدوى ريت السعودية انتهاء عقد إدارة وتشغيل وتأجير مجمع بوليفارد الرياض مع شركة نمر العقارية، وتوقيع عقد إدارة وتشغيل وتأجير جديد للمجمع مع شركة سريد المستقبل للتطوير والاستثمار العقاري كمشغل جديد للمجمع، وذلك للقيام بمهام تأجير المجمع وتسويقه وإدارته وتشغيله والإشراف على صيانته.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مدة العقد ثلاث سنوات وشهرين ميلادية، ويبدأ سريان مدة العقد من تاريخ29/10/2024م.

وشدد مدير الصندوق على عدم وجود أي طرف ذو علاقة فيما يخص تعيين المشغل الجديد.

ويتوقع أن ينعكس الأثر المالي إيجابياً على النتائج المالية للصندوق في الربع الثاني من عام 2025م.