شكرا لمتابعة خبر عن منح الجنسية السعودية لرئيس تحرير مجلة الدارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صدرت الموافقة السامية الكريمة، على منح الجنسية السعودية للدكتور ريتشارد مورتيل، رئيس تحرير مجلة «الدارة» باللغة الإنجليزية.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة «دارة الملك عبد العزيز»، منحه الجنسية على دوره المهم في إثراء التراث الثقافي السعودي عبر أبحاثه، ومساهماته في توثيق التاريخ الإسلامي، وتعزيز الفهم العلمي للتراث، تقديراً من القيادة السعودية لإسهامات كان لها دور في تعزيز الحوار الثقافي وتبادل المعرفة.

ويعدّ مورتيل، الحاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي بمرتبة الشرف الأولى من جامعة القاهرة عام 1983، أحد الخبراء البارزين في التاريخ الإسلامي والتحرير العلمي، وأسهم بشكل كبير في تعزيز المعرفة الثقافية والتاريخية عبر أبحاثه وكتاباته.

وقضى 47 عاماً في العمل بالجامعات السعودية كعضو هيئة تدريس بجامعتي «الملك سعود» و«الإمام محمد بن سعود الإسلامية»، ومستشاراً علمياً في الدارة.

وللدكتور مورتيل إنجازات علمية، شملت تأليف 18 بحثاً وكتاباً ودراسةً في التاريخ الوطني، وعمل في التحقيق التاريخي، والتحرير العلمي، ومراجعة الكتب، وهو عضو هيئات استشارية وأعمال تحكيم علمي، وحصل على شهادات تقديرية وتكريمية لقاء جهوده.