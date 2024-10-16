شكرا لقرائتكم خبر عن معتز بالله عاصم يحرز ذهبية بطولة مالابو المفتوحة للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

فاز معتز بالله عاصم لاعب منتخب مصر للتايكوندو بالميدالية الذهبية ببطولة مالابو المفتوحة للتايكوندو المقامة في غينيا الاستوائية خلال الفترة ما بين 15 وحتى 16 أكتوبر الجاري.

ونجح معتز في الفوز في مباراة ربع النهائي بمنافسات وزن 54 كجم على بطل بوركينا فاسو بنتيجة 2-0 قبل أن يواصل تألقه ويفوز على بطل تونس بنتيجة 2-1 ليتأهل للنهائي.

وتمكن معتز من الفوز في المباراة النهائية على نظيره بطل فرنسا بنتيجة 2-0، ليحصد بذلك المركز الأول والميدالية الذهبية.

وكان معتز شارك في منافسات بطولة كأس الرئيس التي أقيمت مؤخرا بغينيا الاستوائية وحقق وقتها المركز الأول والميدالية الذهبية بمنافسات وزن تحت 54 كجم.

يذكر أن أبطال مصر قد شاركوا مؤخرا ببطولة كأس الرئيس بغينيا الاستوائية وتمكن أبطال وبطلات مصر من حصد 5 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية و برونزيتين.

كما فازت آية شحاتة لاعبة منتخب مصر للتايكوندو بالميدالية الذهبية ببطولة مالابو المفتوحة للتايكوندو وافتتحت آية مشوارها بالبطولة بمنافسات وزن 67 كجم بالفوز على بطلة الجابون بنتيجة 2-0 في مباراة نصف النهائي، قبل أن تفوز في المباراة النهائية على بطلة فرنسا وتحصد المركز الأول والميدالية الذهبية.

وكانت قد حققت آية الميدالية الفضية بوزن 67 كجم بمنافسات بطولة كأس الرئيس التي أقيمت مؤخرا في غينيا الاستوائية.

فيما حققت شهد سامي لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية بالبطولة وشاركت شهد سامي في منافسات وزن 67 كجم وخسرت في مباراة نصف النهائي من بطلة فرنسا، لتضمن بذلك حصولها على الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

وفازت ليلى شريف لاعبة منتخب مصر للتايكوندو بالميدالية الذهبية بالبطولة وافتتحت مشوارها بمنافسات وزن 49 كجم بالفوز على بطلة غينيا الاستوائية بنتيجة 2-0 في مباراة نصف النهائي قبل أن تفوز في المباراة النهائية على بطلة مالي وتحصد المركز الأول والميدالية الذهبية.

وكانت ليلى قد حققت الميدالية الذهبية بوزن 49 كجم بمنافسات بطولة كأس الرئيس التي أقيمت مؤخرا في غينيا الاستوائية.