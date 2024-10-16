شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد جهود أشرف دارى استعدادا لمواجهة سيراميكا بالسوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

انتتظم المغربي أشرف داري مدافع النادي الأهلي في تدريبات ناديه اليوم الثلاثاء بعدما أثبت الفحص الطبي الذي خضع له مساء أمس الاثنين سلامته بعد شكواه من كدمة بسيطة.

وأصبح أشرف داري جاهزا لتدعيم دفاع الأهلي والظهور بالقميص الأحمر للمرة الأولى فى بطولة السوبر المحلي بعد غيابه عن المواجهات السابقة بعد إصابته مع منتخب بلاده.

وتعاقد الأهلي مع أشرف داري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض رحيل مدافعه الدولي محمد عبد المنعم لصفوف نيس الفرنسي.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد فى الإمارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.