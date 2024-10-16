الأهلى يهزم بطل الكونغو فى بطولة أفريقيا لليد ويتأهل لربع النهائى

وحقق فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الفوزعلى ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا الجمعة، قبل أن يكرر فوزه على سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19 فى ثانى مواجهاته بالبطولة.

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره النجم الكونغولى بنتيجة 45 - 14 فى ختام دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى المغرب خلال الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر الجارى، ليتأهل إلى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة.

محمد يوسف

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