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الأهلى يهزم بطل الكونغو فى بطولة أفريقيا لليد ويتأهل لربع النهائى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 10:45 م

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره النجم الكونغولى بنتيجة 45 - 14 فى ختام دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى المغرب خلال الفترة من 10 إلى 19 أكتوبر الجارى، ليتأهل إلى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة.

وحقق فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى الفوزعلى ميكال الإثيوبى بنتيجة 67-11 فى أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا الجمعة، قبل أن يكرر فوزه على سى إف جى الكونغولى بنتيجة 38-19 فى ثانى مواجهاته بالبطولة.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق النجم الكونغولي وسي إڤ جي ‏الكونغولي وميكال الإثيوبي.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» كالتالي:‏

‏‎إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيري - سيف هاني - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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