مولوي دان العدوان الاسرائيلي على النبطية: استهداف مبنى البلدية حصل أثناء تنسيق أعمال الإغاثة وتجهيز المساعدات

دان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي "بشدة الإعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت مبنى البلدية في النبطية ومحيطه والتي أدت إلى استشهاد رئيس البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي وموظفين مدنيين، وكذلك إلى استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني وجرح آخرين، وإصابة مواطنين أبرياء".
واشار الى أن "استهداف مبنى البلدية حصل أثناء تنسيق أعمال الإغاثة وتجهيز المساعدات لتوزيعها على الأهالي المتواجدين في مدن وقرى المنطقة والصامدين في وجه ما يتعرضون له من حرب عليهم وعلى لبنان"، متوجها إلى "اللبنانيين بالعزاء بشهداء الخدمة العامة والواجب"، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
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