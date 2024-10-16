أعلنت وزارة الصحة العامة، أنّ "بتاريخ 14 تشرين الأوّل الحالي، تمّ إبلاغ وزارة الصحة العامة عن حالة محتمَلة لـ"الكوليرا". على اثره، بوشر التّقصّي من قبل برنامج التّرصّد الوبائي، من خلال جمع العيّنات السّريريّة والبيئيّة والزّيارات الميدانيّة"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تثبيت الحالة بتاريخ 16 تشرين الأوّل، عبر عزل الجرثومة في أحد المختبرات المرجعيّة، وهي ناجمة عن ضمة الكوليرا من النّمط O1".
وأوضحت في بيان، أنّ "الحالة من الجنسيّة اللّبنانيّة، من بلدة السمونية في عكار، وقد توجّهت إلى المستشفى بتاريخ 14 تشرين الأوّل بسبب إسهال حاد مائي وجفاف"، لافتةً إلى أنّ "الوزارة تقوم بتقصّي الحالة، وجمع عيّنات من المخالطين، والبحث عن حالات أخرى في محيط المريضة.
كما يتضمّن التّقصّي البحث عن تلوّث للمياه".
وذكرت الوزارة أنّه "تمّ جمع عدد من عيّنات المياه من السمونية ومشمش، وإرسالها إلى المختبرات المرجعيّة. وسيتمّ تفعيل الخطّة الوطنيّة للكوليرا والمباشرة بإجراءات الاحتواء".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: رصد حالة إصابة بـ"الكوليرا" في السمونية- عكار والمباشرة بإجراءات الاحتواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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