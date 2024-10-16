"النشرة": الجيش فجّر صاروخا حربيا من المخلفات الإسرائيلية في حقل رماية الطيبة شرقي بعلبك

افاد مراسل "النشرة"، في البقاع، بأن "الجيش فجّر في حقل رماية الطيبة شرقي بعلبك، صاروخا حربيا من مخلفات العدوان الاسرائيلي على المنطقة، عند الساعة الثانية عشرة".

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