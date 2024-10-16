وزير الخارجية المصري: استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل في لبنان خرق فاضح للقانون الدولي

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، "اننا نرفض كافة الإجراءات العدوانية التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية وعلى المجتمع الدولي التصرف بشكل حازم"، مدينا "تهجير أكثر من مليون و200 ألف لبناني من منازلهم نتيجة العدوان الإسرائيلي".

وفي تصريح له، لفت عبد العاطي الى ان "استهداف إسرائيل لقوات اليونيفيل في لبنان خرق فاضح للقانون الدولي"، مضيفا :"لن نقبل تحت أي ظرف المساس بحصتنا المائية ونتخذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن مصالحنا".