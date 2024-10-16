الحرس الثوري: إرسال أميركا قوات عسكرية وأسلحة فتاكة لإسرائيل يشجعها على الإبادة في غزة ولبنان

أكد الحرس الثوري الإيراني، أن "إرسال أميركا قوات عسكرية وأسلحة فتاكة لإسرائيل يشجعها على الإبادة في غزة ولبنان".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن "أجزاء منظومة ثاد الصاروخية بدأت تصل لإسرائيل منذ أمس وستكون جاهزة للعمل بكامل طاقته في المستقبل القريب".
وكانت قد دشنت الولايات المتحدة الأحد الماضي مرحلة جديدة من الدعم العسكري لإسرائيل في حربها من خلال قرار بنشر منظومة "ثاد" المتطورة المضادة للصواريخ في إسرائيل.
وأعلن البنتاغون أن هذا القرار جاء بتوجيهات من الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي شدد على دعم "لا لبس فيه" لإسرائيل.
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