الجيش الإسرائيلي زعم تدمير مسار نفق بجنوب لبنان: استهدفنا عشرات الأهداف لـ"حزب الله" بالنبطية

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "قوّات الفرقة 91 تواصل العمل ضدّ بنى تحتيّة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، حيث داهمت القوّات على مدار الأيّام الأخيرة، شبكةً من فتحات الأنفاق وبنى تحتيّة تحت الأرض، شملت أماكن للمكوث والتّزوّد، وعثرت داخلها على الكثير من الوسائل القتاليّة".

وادّعى في تصريح، أنّ "وحدة الرّضوان التّابعة لـ"حزب الله" قد خصّصت هذه المنشآت للاستعداد لتنفيذ خطّة ما يُسمّى بـ"احتلال الجليل"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ تدمير مسار النّفق من قبل قوّات اللّواء 8 ووحدة يهلوم الهندسيّة".

ولفت أدرعي، إلى أنّ "في وقت سابق اليوم، شنّت طائرات سلاح الجوّ الحربيّة بتعاون مع القيادة الشّماليّة، سلسلة غارات استهدفت عشرات الأهداف لـ"حزب الله" في منطقة النبطية. ومن بين الأهداف المستهدفة: مباني عسكريّة، مقرّات قيادة عسكريّة، ومستودعات أسلحة".