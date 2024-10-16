وزارة الثقافة تختتم فعاليات الجولة الأولى من المرحلة الخامسة لـ"المواجهة والتجوال"

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في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناءالإنسان"، تختتم وزارة الثقافة فعاليات الجولة الأولى من المرحلة الخامسة لمشروع مسرح "المواجهة والتجوال"، التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، وذلك بمحافظات قنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء ودمياط.

وأكد الفنان محمد الشرقاوى مدير مشروع المواجهة والتجوال، أن الجولة الأولى من المرحلة الخامسة للمشروع، اختتمت فعالياتها اليوم الثلاثاء بعد أن شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا خلال 33 ليلة عرض، بمتوسط عدد مشاهدين 70 ألف مواطن، لعرضى "أكتوبر الذهبى وتوتة توتة".

وعرضت مسرحية "توتة توتة" بمحافظة قنا، يوم 20-9 بقصر ثقافة قنا، ويوم 21-9 بقرية المراشدة، ويوم 22-9 بقرية الطويرات، ويوم 23-9 بقرية كوم الضبع، ويوم 24-9 بقصر ثقافة قنا، ويوم 25-9 بقرية الخطارة، ويوم 26-9 بقرية دراو.

وفى محافظة الأقصر، قدم عرض "توتة توتة" أيام 28 و29 و30-9 بقصر ثقافة الأقصر، ويوم 1-10 بقرية الماريس، ويوم 2-10 بقرية أرمنت الحيط، ويوم 3-10 بقرية أرمنت الوابورات، ويوم 4-10 بقرية الرزيقات قبلي، ويوم 5-10 بقرية السلام (الغرز) .

وقدم عرض "توتة توتة" بمحافظة أسوان يومى 7 و8-10 بمسرح فوزي فوزي، ويوم 9-10 بمركز شباب غرب سهيل، ويوم ⁠10-10 بمركز شباب غرب أسوان، ويوم 11-10 بمركز شباب الدر - نصر النوبة، ويوم 12-10 ببيت ثقافة كلابشة، ويوم 13-10 بقصر ثقافة كركر، ويوم 14-10 بقرية الكرور.

كما تضمنت الجولة تقديم عرض "أكتوبر الذهبي" بمدينة العريش، أيام 6 و7 و8 و9 و10-10 بقصر ثقافة العريش، وعرضت المسرحية بمحافظة دمياط يوم 11-10 بقصر ثقافة فارسكور، وأيام 12 و13 و14 و15-10 بكفر سعد.



وزير الثقافة



وزارة الثقافة تختتم فعاليات الجولة الأولى من المرحلة الخامسة لمشروع المواجهة والتجوال



مشروع المواجهة والتجوال

خالد جلال



مشروع المواجهة والتجوال



مشروع المواجهة والتجوال



وزارة الثقافة تختتم فعاليات الجولة الأولى مشروع المواجهة والتجوال