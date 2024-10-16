شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الدولي: قيمة الدمار بالممتلكات في صراع الشرق الأوسط قد تتجاوز 20 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، إنه إذا انتشر الصراع في منطقة الشرق الأوسط فإن المساهمين الأكبر في الاقتصاد العالمي سيتأثرون، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأوضح أن قيمة الدمار في الممتلكات في الصراع بالشرق الأوسط قد تتجاوز 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن فقدان الأرواح في الصراعين بغزة ولبنان أمر "لا يطاق".