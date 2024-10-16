شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتضمن "خطة النصر" الأوكرانية الانضمام للناتو؟.. زيلينسكي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن "خطة النصر" الأوكرانية يمكن أن تجلب السلام في العام المقبل.

وأوضح أنها تحتوي على خطوة لم يقرها بعض الحلفاء الغربيين الأساسيين حتى الآن: وهي دعوة أوكرانيا للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل انتهاء الحرب. البرلمان الأوكراني وقال زيلينسكي، في خطاب أمام البرلمان الأوكراني، "إذا بدأنا التحرك وفقا لخطة النصر هذه الآن، فقد يكون من الممكن إنهاء الحرب في موعد لا يتجاوز العام المقبل".

وحاول زيلينسكي مؤخرا الحصول على موافقة الشركاء الغربيين على الخطة، غير أنهم لم يعربوا حتى الآن عن دعمهم لها علنا.