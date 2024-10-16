شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء في العدوان المستمر على غزة إلى 42409 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 376 على التوالي إلى 42409 شهداء، ونحو 99135 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 65 فلسطينيًا وإصابة 140 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 6 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

