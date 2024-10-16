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بينهم 3 أطفال.. مقتل 5 أشخاص في هجوم للاحتلال شرق لبنان

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واس - بيروت 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 3 أطفال.. مقتل 5 أشخاص في هجوم للاحتلال شرق لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل خمسة أشخاص في هجوم إسرائيلي على شرقي لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم أن من بين الضحايا ثلاثة أطفال.
وفي الهجوم على بلدة رياق في وادي البقاع بعد ظهر اليوم، أصيب أيضًا 16 شخصًا. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

العدوان على لبنان

وعلى صعيد متصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بمقتل 10 أشخاص نتيجة الغارات التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة قانا.
كما جرى نقل أكثر من 15 مصابًا إلى مستشفيات مدينة صور جنوب لبنان لتلقي العلاج.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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