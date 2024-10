شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 3 أطفال.. مقتل 5 أشخاص في هجوم للاحتلال شرق لبنان والان نبدء بالتفاصيل

مصدر أمني لبناني: الغارة الإسرائيلية أصابت منزلا كان النازحون يحتمون به في بلدة ايطو قضاء زغرتا



العدوان على لبنان

قتل خمسة أشخاص في هجوم إسرائيلي على شرقي لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم أن من بين الضحايا ثلاثة أطفال.وفي الهجوم على بلدة رياق في وادي البقاع بعد ظهر اليوم، أصيب أيضًا 16 شخصًا. وعلى صعيد متصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بمقتل 10 أشخاص نتيجة الغارات التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة قانا.كما جرى نقل أكثر من 15 مصابًا إلى مستشفيات مدينة صور جنوب لبنان لتلقي العلاج.