شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو اليونسكو إلى تنفيذ قرارات مجلسها التنفيذى بشأن فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الكويت، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إلى الإسراع في تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام، خاصة تلك الخاصة بفلسطين.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن القائم بالأعمال في سفارة الكويت لدى فرنسا والقائم بأعمال المندوب الدائم للكويت لدى (يونسكو) المستشار محمد العجمي تأكيده - خلال الدورة الـ220 للمجلس التنفيذي للمنظمة بباريس، اليوم الثلاثاء حرص الكويت على العمل الجاد والتعاون مع جميع الشركاء بهدف تحسين أداء المنظمة.



وأشار إلى الثغرات والقصور، مشددا على ضرورة معالجتهما، سواء على الصعيد المالي أو على صعيد الترشيحات لمنصب مدير عام المنظمة.



وكانت اجتماعات المجلس التنفيذي قد انطلقت بمقر (يونسكو) في 9 أكتوبر الجاري وتستمر حتى يوم 23.. وتتمتع الكويت بعضوية المجلس التنفيذي منذ عام 2021 حتى عام 2025.