شكرا لقرائتكم خبر عن أوقعت 22 قتيلا.. الأمم المتحدة تؤكد ضرورة التحقيق في الغارة الإسرائيلية على شمال لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل في الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى سكني في شمال لبنان، والتي أسفرت عن مقتل 22 شخصًا على الأقل.

وقال جيريمي لورانس، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بعد يوم من الغارة، مع استمرار عمال الإنقاذ في البحث بين الأنقاض وعثورهم على المزيد من الجثث والأشلاء: "لدينا مخاوف حقيقية فيما يتعلق بقوانين الحرب". تقارير موثوقة وقال لورنس إن الأمم المتحدة تلقت تقارير موثوقة تفيد بوجود أكثر من 10 أشخاص من النساء والأطفال بين القتلى.

ويقع المبنى السكني الذي أصيب في الغارة الجوية في قرية "إيطو" الصغيرة بعيدًا عن مناطق نفوذ حزب الله الرئيسية في جنوب وشرق لبنان. وتسببت الضربة في صدمة للسكان، وزادت من المخاوف من أن توسيع قوات الاحتلال هجومها بشكل أعمق داخل لبنان.