شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطالب اليونيسكو بعدم الصمت عن انتهاكات إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت القائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو المستشار هالة طويل، في الجلسة العامة للمجلس التنفيذي الذي ينعقد في مقر المنظمة في باريس في الفترة من 9 إلى 23 أكتوبر الجاري، أن جرائم الاحتلال من إبادة وتطهير عرقي في فلسطين تجاوزت القوانين والأعراف الدولية والإنسانية كافة.



وقالت المستشارة الفلسطينية - في تصريحات أوردتها وكالة الانباء الفلسطينية، الثلاثاء - "إنه بات واضحاً للعالم أجمع أن الاحتلال يقوم بأبشع حرب إبادة إنسانية وثقافية وتعليمية وبيئية، وتدمير للنظام الصحي، واغتيال للصحفيين في فلسطين عامةً وفي غزة خاصةً شهدها التاريخ الحديث".



وطالبت طويل اليونسكو بصفتها حارسة التراث الإنساني المشترك بعدم التزام الصمت في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على مواقع التراث العالمي في فلسطين وخاصةً القدس الشريف والخليل، ومحاولاته تدنيس الحرم ومحو التاريخ، مؤكدةً أن الصمت ليس فقط نقصا في مصداقية المنظمة بل خيانة المبادئ التي تأسست عليها.



كما طالبت طويل المديرة العامة لليونسكو بحكم السلطة الأخلاقية التي تتمتع بها في رئاسة إحدى أكبر منظمات الأمم المتحدة، بإدانة حرب الإبادة المستمرة على شعبنا الفلسطيني وإدانة التدمير المتعمد للبنية التحتية التعليمية والثقافية والإعلامية.