شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جمعية الصليب الأحمر اللبنانى: نمر بأزمة كبيرة جراء العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

قال نائب رئيس جمعية الصليب الأحمر اللبناني فادى الصيداوى، إنهم يمرون بأزمة كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي، وذلك حسب تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأشار نائب رئيس جمعية الصليب الأحمر اللبناني، إلى أن هناك أكثر من مليون نازح جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مضيفا أن هناك استهداف متعمد لطواقم الإسعاف اللبناني.