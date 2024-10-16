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الصحة اللبنانية: 8 شهداء في غارات إسرائيلية على بلدتي صربين وتولين جنوبي البلاد

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 11:40 م

أفادت الصحة اللبنانية، بارتقاء 8 شهداء في غارات إسرائيلية على بلدتي صربين وتولين جنوبي البلاد، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وكان قد استشهد 10 أشخاص وأصيب أكثر من 15 آخرين جراء سلسلة غارات شنها الاحتلال على بلدة قانا جنوبي لبنان.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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