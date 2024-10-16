شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 8 شهداء في غارات إسرائيلية على بلدتي صربين وتولين جنوبي البلاد والان مع تفاصيل الخبر

أفادت الصحة اللبنانية، بارتقاء 8 شهداء في غارات إسرائيلية على بلدتي صربين وتولين جنوبي البلاد، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وكان قد استشهد 10 أشخاص وأصيب أكثر من 15 آخرين جراء سلسلة غارات شنها الاحتلال على بلدة قانا جنوبي لبنان.