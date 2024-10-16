فريدة سيف النصر عن المساكنة: "يعني زنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تحدثت الفنانة فريدة سيف النصر عن رأيها في "المساكنة" قبل الزواج.

وكتبت على حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "صباح الرضا، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، أسئلة على الخاص كتير بشكل بايخ، والغريبة إن كلها سؤال واحد بس بعدة أشكال، إيه رأيك في المساكنة وقولًا واحدًا يعني زنا، إلهي تسكنوا في نار جهنم يا بعدا، ما هو ربنا قال إن النار وقودها الناس والحجارة، استغفر الله العظيم".

وتابعت: "واللي هيسأل تاني باستعباط بلوك دي ردها كلمة واحدة ما فيهاش كلمتين ولا هزار، بلا قلة أدب، وكتر خيركم جبتولنا الشتيمة للوسط كله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر مسلسل "العتاولة" الذي عرض ضمن سباق رمضان 2024 وشارك في العمل نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، تأليف هشام هلال.

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