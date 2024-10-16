إصابة 4 إسرائيليين جراء صواريخ أطلقت من لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إصابة 4 إسرائيليين بجروح، جراء صواريخ أطلقت من لبنان على الجليل الأعلى .

ووفق موقع 0404 الإسرائيلي، أصيب أربعة أشخاص بشظايا صاروخ في مجد الكروم في الجليل الأعلى، مشيرا إلى أن فرق نجمة داود الحمراء قدمت للجرحي الإسعافات الأولية، ثم قامت بإخلائهم لتلقي العلاج في المستشفى.

ولفت إلى أن حزب الله أطلق ما لا يقل عن 30 صاروخا على كرميئيل والبلدات المحيطة بها في الجليل وتم اعتراض عدة صواريخ وسقط البعض الآخر، موضحا أنه تم استدعاء قوات الأمن حيث وردت بلاغات عن إصابة بعض الأشخاص.