"كوني نسختك الأفضل".. متحف شرم الشيخ ينظم ندوة خاصة للفتيات

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن متحف شرم الشيخ، عن تنظيم ندوة خاصة للفتيات تحت عنوان "كوني نسختك الأفضل"، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، واليوم العالمي للصحة النفسية.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، أن الندوة ستقام غدا الخميس، في الساعة التاسعة مساءً، بقاعة التهيئة المرئية في المتحف، بالتعاون مع الدكتورة سمية رشاد، مدربة تنمية الموارد البشرية.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الندوة تستهدف الفتيات من الفئة العمرية من 10 إلى 18 عامًا، وتتضمن مجموعة من الأنشطة الترفيهية الهادفة التي تعزز من قدراتهن وثقتهن بأنفسهن.

وأشار إلى أنه للمشاركة في هذه الفعالية المميزة، يمكن للراغبات التسجيل عبر الرابط المخصص، مؤكدا أن المشاركة مجانية، ولا تشمل زيارة قاعات العرض.