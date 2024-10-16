بالفيديو.. عفاف مصطفى: "مفيش أي عمل اتعرض عليا من فترة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة عفاف مصطفى عن عدم مشاركتها في الأعمال الفينة وموسم رمضان 2025، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري في برنامج "قعدة ستات".

وقالت عفاف: "جرت العادة إني أنتظر رمضان من الموسم للموسم زي باقي زملائي الممثلين، ده غير الأوف سيزون، أنا كل سنة في الأوف سيزون أشتغل ما لا يقل عن عملين أو ثلاثة، بالإضافة إلى فيلم أو فيلمين، وبقالي 6 أو 7 شهور في الأوف سيزون مفيش حاجة ظهرت ولا حد خبط على بابي نهائي أو إداني رنة تليفون، والحاجات دي بتواريخ يعني".

وأضافت: "شهر رمضان بدأت التحضيرات ولقيت محدش بيقولي إنتي فين إيه اللي جد عليا كنت متعودة أعمل 4 أو 5 أعمال وساعات 7 وفي 2012 عملت 12 مسلسل، إيه الجديد الإنسان لازم يحس إنه موجود وفيه غموض أنا مش فاهماه".

وتابعت: "أنا طول الوقت في تواصل مع المخرجين والمنتجين والمنتجين الفنيين، وأكترهم بيحبوا يتعاملوا معايا لأني مش ببالغ في الأجر، فبيقولولي إنتي طيبة من أول مرة بتوافقي على الأجر، لكن أنا بحس إن الأجر مناسب لإني عايزة أشتغل واللي أنا مش هرضى بيه غيري هيرضى بيه".

وعن رفضها لدور في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، قالت: "المخرجة ياسمين أحمد كامل عرضت عليا، بس كان مشهدين تلاتة، والعمل اللي مبشتغلش فيه مبتفرجش عليه عشان بزعل".

يذكر أن الفنانة عفاف مصطفى أثارت الجدل قبل أسابيع، عقب شكواها من عدم مشاركتها في المسلسلات المقرر عرضها في رمضان المقبل

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