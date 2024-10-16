الرئيس الصيني يقوم بزيارة نادرة إلى إقليم يقع قبالة تايوان

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قام الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، بزيارة نادرة إلى إقليم، يقع قبالة تايوان، في أعقاب تدريبات عسكرية، تم فيها حشد أسلحة البحرية والجو والصواريخ والقوات البرية لمحاكاة حصار الجزيرة الديمقراطية التي تحظى بحكم ذاتي وتزعم بكين بأحقيتها في السيطرة عليها وتهدد بضمها بالقوة.

ولم يعلق شي على التدريبات العسكرية، خلال زيارته إلى إقليم فوجيان، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، لكن زيارته جاءت في أعقاب إرسال الصين لرقم قياسي من الطائرات بلغ 125طائرة بالإضافة إلى حاملة الطائرات "لياونينج" وسفن، في تدريبات عسكرية واسعة النطاق، حول تايوان وجزرها النائية أمس الأول الاثنين.

وتفادى شي بشكل كبير الظهور العام والسفر للخارج، خلال العام الماضي، لكن جعل تايوان تحت سيطرة بكين مازال يمثل أولوية لإدارته، كرئيس للحزب الشيوعي الحاكم وجيشه ، جيش التحرير الشعبي.

وتعرض الرئيس التايواني المنتخب حديثا، لاي تشينج-تي لانتقادات شديدة من جانب بكين بسبب رفض موقفها بأن تايوان جزء من الصين.

جاءت التدريبات، بعد أربعة أيام من احتفال تايوان بتأسيس حكومتها في عيدها الوطني، عندما قال الرئيس التايواني في خطاب إن الصين ليس لديها أي حق في تمثيل تايوان وأعلن التزامه بـ"مقاومة الضم أو التعدي على أراضيها".