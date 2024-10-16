شكرا لقرائتكم خبر عن تضم 16 من منسوبي 6 وزارات.. ضبط شبكة لتهريب وترويج المخدرات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، عن تفكيك شبكة إجرامية لتهريب وترويج المخدرات والاتجار بها، والقبض على 21 متهمًا بمنطقة الرياض بينهم 16 من منسوبي وزارات الداخلية، والحرس الوطني، والدفاع، والبلديات والإسكان، والعدل.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتنوعت أدوار المتهمين الإجرامية في تهريب المخدرات من خارج المملكة، واستبدال المواد المخدرة المضبوطة بشبيهة لها قبل إتلافها من جهة الاختصاص، ونقلها، وترويجها، والاتجار بها، وإتلاف معاملات متهمين في قضايا مخدرات، وتسريب معلومات محكومياتهم لهم.

وأكدت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات.

